İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde bulunan Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı. İkinci saldırının Tel Vardin bölgesinde bir eve yapıldığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca Hanin ve Beyt Hanun'daki silah depolarını da hedef aldı.

26.03.2024 20:51  Güncelleme: 20:52
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ndeki Hizbullah hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait hava araçları Bekaa Vadisi'nde bugün içerisinde 2'nci kez hava saldırısı düzenledi.

İkinci saldırının Bekaa Vadisinin Tel Vardin bölgesinde bir eve yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın iç kesimlerinde Hizbullah'a ait Tel Vardin'deki hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

Ayrıca savaş uçaklarının Hizbullah'ın Hanin ve Beyt Hanun'daki silah depolarını da hedef aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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