İsrail Lübnan'da İHA Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD- İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Keferrumman beldesi yakınlarındaki Debşe Tepesi çevresinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri öğle saatlerinde de Yukarı Nebatiye beldesinde 2 araca ateş açmıştı.

Öte yandan dün Yukarı Nebatiye beldesinde yol açma çalışmaları sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 192 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.