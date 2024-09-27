İsrail Lübnan'da Kara Harekatı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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İsrail Lübnan'da Kara Harekatı İçin Hazırlanıyor

İsrail, Hizbullah'a karşı sınırlı bir kara saldırısı düzenlemeyi planlıyor. Hava saldırıları devam ediyor.

27.09.2024 20:17
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İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenleyeceği herhangi bir kara saldırısının "sınırlı ve en kısa sürede düzenleneceği" belirtildi.

Times Of Israel'in haberinde, adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli, "Kara harekatı… Bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Buna her gün hazırlandığımızı düşünüyorum ve bu da kesinlikle planlarımız dahilinde." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 25 Eylül'de, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 10 Eylül'de, ordunun Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu" belirterek, odağın Lübnan'a kaymaya başladığı yönündeki açıklamasını yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 773 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'da Kara Harekatı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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