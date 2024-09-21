İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik hava saldırıları düzenledi, ölü sayısı 76'ya yükseldi.

21.09.2024 20:17
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İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı ile artan savaş ihtimali devam ederken, Lübnan'daki Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere saldırılar gerçekleştirmekte olduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.

Benzer şekilde aynı süreçte İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde akşam saatlerinde yeniden saldırı uyarı alarmları çaldı.

İsrail ordusunda "çatışmaların genişletilmesi" hazırlığı

Öte yandan, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in, İsrail'in kuzeyinde konuşlandırılmış birliklerin komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kuzey komutanlığına bağlı komutanların, "bölgedeki çatışmanın genişlemesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, "hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğu" sözlerine yer verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gün boyunca Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen yaklaşık 90 roketin tespit edildiği, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 180 noktanın hedef alındığı ve binlerce roket fırlatma namlusunun da vurulduğu belirtilmişti.

İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37'ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 76'ya yükseldiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika

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