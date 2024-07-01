İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Mevkilerini Bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Mevkilerini Bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah mevkilerini savaş uçakları ve topçu atışlarıyla bombaladığını bildirdi. İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Mavi Hat olarak bilinen sınır hattında gerginlik tırmanırken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

01.07.2024 10:15
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan "Hizbullah mevkilerini" savaş uçakları ve topçu atışlarıyla bombaladığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Dün gece savaş uçakları, Kefr Kila'daki askeri binalar ve Hula, El-Beyda ve Rab es-Selasin'de altyapı olmak üzere Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçuların, Ed-Dahira bölgesindeki "tehditleri ortadan kaldırmak için" saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail saldırısına ilişkin Hizbullah'tan ise bir açıklama yapılmadı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Mevkilerini Bombaladı - Son Dakika

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