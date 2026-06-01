İsrail, Lübnan'daki Saldırılara Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'daki Saldırılara Devam Edecek

01.06.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'a saldırıların süreceğini ve ateşkes olmadığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının ardından Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürdüreceklerini ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Katz, Lübnan'da ateşkes olmadığını savundu.

Katz, "Şu anda Lübnan içinde herhangi bir kısıtlama yok ve şu anda önümüzde bir engel bulunmuyor. Denklem açık ve bunu biz oluşturduk." iddiasında bulundu.

Beyrut'a bir saldırı düzenlenmeyeceğini; fakat bunun bir şarta bağlı olduğunu ileri süren Katz, ABD Başkanı Trump'ın "Eğer onlar (Hizbullah) İsrail'e saldırmazsa, İsrail de Bekaa Vadisi ve Beyrut'a saldırmayacaktır." dediğini öne sürdü.

Katz, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam ettiklerini ve Hizbullah'ı bu bölgeden çıkarmak için bunu sürdüreceklerini iddia etti.

Ne olmuştu?

Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki Saldırılara Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'daki Saldırılara Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.