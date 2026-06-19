İsrail, Lübnan'dan Çekilmeyecek - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan Çekilmeyecek

19.06.2026 14:25
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Netanyahu, ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'daki işgalinin süreceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD- İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalinin devam edeceğini yineledi.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Lübnan'a ilişkin değerlendirme toplantısı yaptığını belirtti.

İsrail ordusuna verdiği talimatın net olduğunu belirten Netanyahu, "Dün de açıkça ifade ettiğim gibi; İsrail, ülkenin kuzeyindeki toplulukları korumak amacıyla gerekli olduğu sürece Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneybatısındaki kıyı şeridinden Nebatiye kentine bağlı Şakif Tepeleri'ne kadar işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini savundu.

İsrail, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki askerlerine iki ayrı saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan İsrail ordusu, biri tabur komutanı olmak üzere 4 askerinin öldüğünü, 5'inin ise yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan Çekilmeyecek - Son Dakika

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