İsrail, Lübnan'dan Fırlatılan İHA'ları Engelledi

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İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Ordunun resmi X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'nde aktif edilen sirenlerin ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin burayı hedef alan 2 saldırıyı engellediği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde Lübnan'dan gönderilen şüpheli bir hava hedefinin engellendiği, başka bir hava hedefinin de İsrail hava sahasına girmeden imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde bir hava gözetim birimi ile Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu 4 yerleşim biriminin füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.