İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'ları etkisiz hale getirdi

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İsrail, Lübnan'dan gönderilen 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan hava sahasından giren bir İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarılan saldırı sırasında bölgede şarapnel düşebileceği endişesiyle sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Nehariya sahili yakınlarında da şüpheli bir hava aracının imha edildiğini ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim sürüyor.