İsrail, Lübnan'dan İHA İhlalini Duyurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan İHA İhlalini Duyurdu

İsrail, Lübnan\'dan İHA İhlalini Duyurdu
15.06.2026 01:11
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İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen bir İHA'nın hava kuvvetleri tarafından engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının (İHA) hava kuvvetlerince engellendiğini iddia etti.

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına geçtiği öne sürülen bir İHA'nın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, olay sırasında mevcut prosedürler doğrultusunda herhangi bir uyarı sireninin devreye alınmadığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamanın, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığına ilişkin duyuruların ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan İHA İhlalini Duyurdu - Son Dakika

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