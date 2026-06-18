İsrail-Lübnan Görüşmeleri ABD'de Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail-Lübnan Görüşmeleri ABD'de Başlıyor

18.06.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'dan çekilme dosyası, gelecek hafta ABD'deki görüşmelerde ele alınacak.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine ilişkin dosyanın gelecek hafta ABD'de Lübnan tarafıyla yapılacak görüşmelerde gündeme gelebileceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir İsrailli yetkili, "Lübnan'ın güneyinden çekilme dosyası gelecek hafta ABD'de Lübnan tarafıyla yapılacak görüşmelerde ele alınacak." dedi.

Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in ayrıca Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL), Lübnanlı sivillerin İsrail askerlerinin bulunduğu güneydeki köy ve kasabalara yaklaşmalarının engellenmesini istediğini kaydetti.

Lübnan ile İsrail arasında, nisan ayında başlayan müzakereler kapsamında beşinci tur görüşmelerin 22 Haziran'da Washington'da yapılması planlanıyor.

İsrail ordusu bugün Lübnan'da işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımlayarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu bugün yayımladığı haritada, Güney Lübnan'da bazı bölgelerde 10 kilometreye kadar uzanan bir alanda varlığını sürdürdüğünü göstermiş ve güvenlik gerekçesiyle bölgede kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

Haritaya göre İsrail güçlerinin konuşlandığı alanlar, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı boyunca çok sayıda beldeyi kapsarken, ilerleme derinliğinin bölgelere göre yaklaşık 6 ila 10 kilometre arasında değiştiği görüldü. Bazı batı ve orta kesimlerde ise İsrail güçlerinin konuşlandığı alanların Litani Nehri yönüne kadar uzandığı ifade edildi.

Lübnanlı resmi kaynaklara göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 912 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 873 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, Lübnan topraklarındaki bazı bölgeleri uzun yıllardır, bazı bölgeleri ise 2023-2024 dönemindeki çatışmaların ardından işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Görüşmeleri ABD'de Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi 6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi

18:59
Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı İpler burada kopmuş
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:49
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 19:04:15. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Görüşmeleri ABD'de Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.