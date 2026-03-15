İsrail, Lübnan ile Gaz Anlaşmasını İptal Edebilir

TEL İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan ile imzaladıkları gaz anlaşmasını iptal etmeyi düşündüklerini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Bakan Cohen, şiddetli saldırılar yürüttükleri Lübnan'la daha önce vardıkları gaz anlaşmasına ilişkin konuştu.

"Teslimiyet anlaşması" olarak nitelendirdiği anlaşmanın kabine gündemine geleceğini belirten Bakan Cohen, anlaşmayı iptal etmeyi düşündüklerini söyledi."

İsrail Enerji Bakanı Cohen, zaman zaman Beyrut yönetimiyle Naftali Bennett ve Yair Lapid ortaklığındaki hükümet döneminde imzalanan anlaşmayı "skandal, hata" olarak niteleyen açıklamalar yapıyor.

Öte yandan İsrail, Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarını 2 Mart'tan sonra şiddetlendirdi.

İsrail ile Lübnan'ı anlaşmaya götüren zorlu süreç

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerinin tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Yaklaşık iki yıl süren yoğun müzakerelerin ardından 27 Ekim 2022'de Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı anlaşması imzalanmıştı.