İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura beldesi yakınlarında seyir halinde olan bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda araç tamamen yandı, ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

02.03.2024 09:47
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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