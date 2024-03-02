İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.
Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.
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