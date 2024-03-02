İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi

Afyonkarahisar'da Dron Destekli Trafik ve Asayiş Denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde bin 28 araç durdurulurken, sürücülerin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere cezai işlem uygulanmadı.