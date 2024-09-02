İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Ayta eş-Şaab beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Beyt Lif beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3'ü kız çocuğu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Beyt Yahun beldesini hedef aldığı saldırılarda 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.