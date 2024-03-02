İsrail, Lübnan'ın Güneyini Hava Saldırılarıyla Vurdu

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hava saldırısı ve ağır topçu atışları ile vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, topçu atışlarıyla Ayta eş-Şaab beldesindeki bazı mahalleleri, Meys el-Cebel beldesi ve Ramya beldelerini vurdu.

İsrail'in Ramya beldesi çevresini savaş uçaklarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İran destekli Lübnan'daki Hizbullah ise yaptığı açıklamada İsrail'in Golan Tepelerinde yer alan askeri mevzisinin füzelerle vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.