İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Saldırının, Zahrani yakınlarında bulunan önemli bir elektrik üretim tesisi ile sahildeki bir evi hedef aldığı belirtildi.

17.05.2024 10:37
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine düzenlediği saldırıda ölenlerin olduğunu belirtti.

Yerel medyada saldırı bölgesinden yayınlanan görüntülerde sahile yakın bir bölgenin hedef alındığı ve bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

Beyrut merkezli Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Akhbar Gazetesi'nin geçtiği habere göre, saldırı Lübnan'ın önemli elektrik üreten tesislerinden biri olan Zahrani yakınlarında meydana geldi. Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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