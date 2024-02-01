İsrail, Lübnan Sınırında Ateş Açtı: Yaralılar Var

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İsrail ordusunun Lübnan sınırı üzerinde açtığı ateş sonucu bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun el Vizani beldesinde yer alan kişilere doğru ateş açtığı ve bunun sonucunda yararlanmaların olduğu ifade edildi.

Haberde, yaralıların ambulansla Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail'in işgali altında yer alan Şebaa Çiftliklerindeki "el Radar" mevzisinde yer alan istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 177 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.