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İsrail, Lübnan Sınırında Ateş Açtı: Yaralılar Var - Son Dakika
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İsrail, Lübnan Sınırında Ateş Açtı: Yaralılar Var

İsrail, Lübnan Sınırında Ateş Açtı: Yaralılar Var

İsrail ordusunun Lübnan sınırında açtığı ateş sonucu bazı kişiler yaralandı. İsrail'in el Vizani beldesindeki kişilere ateş açması sonucunda yaralananlar, ambulanslarla Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Hizbullah Hareketi, Şebaa Çiftliklerindeki istihbarat teçhizatlarının İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu. 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ise 177 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker hayatını kaybetti.

01.02.2024 16:43
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İsrail ordusunun Lübnan sınırı üzerinde açtığı ateş sonucu bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun el Vizani beldesinde yer alan kişilere doğru ateş açtığı ve bunun sonucunda yararlanmaların olduğu ifade edildi.

Haberde, yaralıların ambulansla Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail'in işgali altında yer alan Şebaa Çiftliklerindeki "el Radar" mevzisinde yer alan istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 177 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.

Kaynak: AA

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