İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yakın bölgede bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Deyr Mimas beldesi yolu üzerinde 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde saldırı doğrulanırken ölenlerin Hizbullah mensubu olup olmadıklarına dair detay verilmedi.
Saldırıya ilişkin Hizbullah ise henüz açıklama yapmadı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah üyelerini öldürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?