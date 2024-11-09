İsrail, Lübnan Üniversitesi\'ne Saldırı Düzenledi

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İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar Lübnan Üniversitesi'ne ait binalarda ağır hasara yol açtı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin El- Hades Mahallesi'ne dün gece düzenlenen saldırılar Lübnan Üniversitesi'nin Refik Hariri Kampüsü içinde bulunan bazı fakülte ve laboratuvar binalarında ağır hasar oluşturdu.

Saldırıların ardından Lübnan Üniversitesi Rektörü Bessam Bedran bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bedran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan Üniversitesi'nin İsrail'e karşı dik durmaya devam edeceğini ve tüm bu saldırıların kendilerini eğitim ve sosyal hizmet misyonunu tamamlamaktan alıkoymayacağını söyledi.

Bedran ayrıca bir süre önce üniversitenin tüm bölümlerinde uzaktan eğitime geçildiğini aktardı.

Lübnan Üniversitesi'nin en büyük komplekslerinden biri olan Refik Hariri Kampüsü'nde fen, mühendislik, tıp, eczacılık gibi fakülteler yer alıyor.

İsrail ordusunun dün Dahiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenlediği, bombardımanlar nedeniyle bölgede bulunan pek çok bina, araç ve yapıda ağır hasar oluştuğu bildirilmişti.