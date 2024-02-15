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- İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in dün gece Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 15 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, dün gece saatlerinde Maghazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Qasatneh Mahallesi'nde Rabah, Samra, Kharees, Shana ve Abed ailelerinin yaşadığı bina yerle bir edilirken, 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırı öncesi hiçbir uyarı yapılmadığını ifade ederek, Refah'a yapılması beklenen askeri harekat nedeniyle çok sayıda ailenin söz konusu bölgeye dönmeye başladığı günlerde saldırının düzenlendiğine dikkat çekti.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 663'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e, yaralananların sayısının ise 68 bin 395'e yükseldiği belirtildi.