İsrail Mahkemesinden Filistinli Doktorlar İçin Mühlet - Son Dakika
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İsrail Mahkemesinden Filistinli Doktorlar İçin Mühlet

06.07.2026 02:07
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazzeli 14 doktorun serbest bırakılması için hükümete yanıt süresi verdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltında tutulan Gazzeli 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebiyle açılan davada, İsrail hükümetine yanıt vermesi için salı gününe kadar süre tanıdı.

İsrail merkezli "İnsan Hakları İçin Doktorlar" (PHR) derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin, dernek tarafından yapılan başvuruya ilişkin kararını verdiği belirtildi.

Karara göre mahkeme, İsrail hükümetini, Gazze Şeridi'nden kaçırılan ve haklarında hiçbir suçlama bulunmayan 14 hekimin durumuna yönelik yanıtını en geç salı gününe (yarın) kadar sunmaya zorunlu kıldı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin Hayatı Tehlikede

Dernek, hükümetin sunacağı savunmada, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin yaşam koşulları ve maruz kaldığı ağır ihlallere ilişkin iddialara da yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, söz konusu dilekçenin 30 Nisan'da mahkemeye sunulduğu, ancak İsrail hükümetinin defalarca erteleme talebinde bulunduğu aktarıldı.

Derneğin son erteleme talebine itiraz etmesi üzerine mahkemenin hükümete nihai bir mühlet tanıdığı ifade edildi.

"Ebu Safiyye şiddetli darptan kaynaklı sağlık sorunları yaşıyor"

Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Avde, müvekkilini gözaltı merkezinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Filistinli doktorun tekrarlayan fiziki saldırılara maruz kaldığını bildirdi.

Avde, Ebu Safiyye'nin ciddi yaralanmalarının bulunduğunu, sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve hayatının doğrudan tehlike altında olduğunu belirtti.

İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği, gözaltı merkezlerini resmi olarak denetleme yetkisi bulunan bir Yüksek Mahkeme yargıcından Ebu Safiyye'yi acilen ziyaret etmesini talep etti.

Dernek ayrıca, hayati tehlikesi bulunan Filistinli doktorun bir kardiyolog ve avukat heyeti tarafından ziyaret edilebilmesi için mahkemeye ek başvurularda bulunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Mahkemesinden Filistinli Doktorlar İçin Mühlet - Son Dakika

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