İsrail Mahkemesinden Şok Karar
İsrail Mahkemesinden Şok Karar

25.02.2026 17:50
İsrail, AA foto muhabiri Haruf'a saldıran polis amirinin suçlamalarını düşürdü.

İsrail mahkemesi, Aralık 2023'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a görevi sırasında saldırarak şiddetli şekilde darbeden polis amiri hakkındaki kararı bozdu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nin, gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada Haruf'a saldıran polis amiri Isaac Sofer hakkındaki suçlamaları düşürdüğü belirtildi.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te foto muhabiri Haruf'a saldırısının video kayıtlarıyla belgelendiği vurgulanan haberde, Sulh Ceza Mahkemesi'nin daha önceki kararı bozarak, Sofer'in 300 saat kamu hizmeti yapmasına karar verdiği aktarıldı.

İsrail polisi Sofer'in Eylül 2025'te "fiziki darp" suçundan hüküm giydiğine işaret edilen haberde, daha sonra İsrail Adalet Bakanlığının söz konusu karara itiraz ederek, bunun kamu hizmetine dönüştürülmesi talebinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail yargısı daha önce, Doğu Kudüs'te AA foto muhabiri Haruf'u şiddetli şekilde darp eden polisi suçlu bulmuş ancak herhangi bir ceza belirlememişti.

İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u 15 Aralık 2023'te Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetmişti.

İsrail'in cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinli sokakta namaz kılmak için toplanmış, polisler ise olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekerek namluyla yüzüne vurmuş, ardından da yere düşürüp tekmelemişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

İsrail polisi söz konusu saldırgan polislerden ikisinin açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Haruf'un darbedilmesine uluslararası arenadan da tepkiler gelirken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir saldırgan polislere sahip çıkmıştı. Ben-Gvir, Haruf'u darbeden polislerden birini ziyaret ederek "en kısa sürede göreve dönmesini sağlama" sözü vermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Polis, Son Dakika

