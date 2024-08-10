İsrail Maliye Bakanı, ateşkes çağrısına karşı çıkıyor - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, ateşkes çağrısına karşı çıkıyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'den gelen ateşkes çağrısına rağmen teslim olma anlaşmasına karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Smotrich, ABD, Mısır ve Katar'dan gelen çağrıya itirazını sosyal medya hesabı üzerinden yineledi.

10.08.2024 23:37
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'den gelen ateşkes çağrısına rağmen "dış baskıya boyun eğmeyeceğini ve tüm gücüyle teslim olma anlaşmasına karşı çıkmaya devam edeceğini" belirtti.

Smotrich, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD, Mısır ve Katar'dan gelen " Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına itirazını yineledi.

ABD'nin tavrına ve İsrail'i bölgesel tehditlere karşı korumasına saygı duyduğunu ifade eden Smotrich, "ABD'den İsrail demokrasisine ve seçilmiş yetkililerinin güvenlik konusundaki kararlarında saygı beklediğini" ifade etti.

Smotrich, "ABD'nin el-Kaide'ye teslim olmayacağı gibi İsrail'in de kendi güvenliğini tehlikeye atacak bir dış baskıya boyun eğmeyeceğini" ileri sürdü.

ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısını "Hamas'a teslim olma anlaşması" diye niteleyen Smotrich, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak bir anlaşmaya "tüm gücüyle karşı çıkacağını" kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." açıklamasında bulunmuştu.

ABD, Mısır ve Katar'dan "bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısı gelirken, İsrail ordusunun cumartesi sabahı Gazze'de yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula "Hamas üyelerinin burada olduğu" iddiasıyla sabah namazında düzenlediği hava saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının düzenlendiği yerden insan uzuvlarının etrafa saçıldığı, cesetlerin yandığı görüntüler yaşanan insanlık felaketini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

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