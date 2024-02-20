İsrail Maliye Bakanı: Gazze\'deki esirlerin serbest bırakılması en önemli şey değil

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İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ülkesi için "en önemli şey olmadığını" belirtti.

Smotrich, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili açıklamada bulundu.

"Esirlerin, İsrail'in endişe etmesi gereken en önemli şey olmadığını" kaydeden Smotrich, İsrail için en önemli şeyin "Hamas'ı yok etmek olduğunu" vurguladı.

Smotrich, "Neden bunu bir yarışma haline getirelim? Şu an önemli olan nedir? Hamas'ı yok etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılması çabasının önemli olduğunu aktaran Smotrich, "Ancak 'bedeli ne olursa olsun' sözünün sorunlu olduğunu anlamanız lazım." ifadelerine yer verdi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esirlerin geri dönüşünü "en acil şey" diye niteleyerek, bunun sadece "amaçları olmadığı ve aynı zamanda da ahlaki zorunluluk olduğu" açıklamasında bulundu.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de X platformundan yaptığı paylaşımda, "Smotrich'in kaçırılanların ailelerine yönelik saldırısı ahlaki bir rezalet." diye tepki verdi.

Lapid, "Kalpsiz insanlar İsrail devletini uçuruma sürüklemeye devam edemezler." ifadelerini kullandı.