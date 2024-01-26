İsrail Maliye Bakanı, UAD yargıçlarından Gazze\'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi için çağrı yapmasını istedi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Adalet Divanı yargıçlarından, Gazze'deki Filistin halkının göç ettirilmesi için dünya ülkelerine çağrı yapmasını istedi.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Yahudi halkına soykırım yapma girişiminde bulunduğunu" iddia etti.

UAD hakimlerini hedef alan aşırı sağcı Smotrich, "Gazzelilerin durumuyla ilgilenen Lahey hakimleri, dünya ülkelerine kapılarını açma, Gazzelileri kabul etme ve rehabilitasyonuna yardımcı olma çağrısı yapmaya davetliler." ifadelerini kullandı.

Smotrich, "her nesilde Yahudileri yok etme girişiminde bulunanların olduğunu ve dünyanın büyük bir kısmının Yahudi halkına sırtlarını dönerek onlara zulmedenlerle işbirliği yaptığını" iddia etti.

İsrail Maliye Bakanı, UAD'nin kararına işaret ederek, "Siyonizmi ırkçılık olarak tanımlamaya çalışan tartışmadan bu yana bu kadar tutarsız, iki yüzlü ve asılsız bir tartışma yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sık sık Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesi yönünde çağrıda bulunuyor.