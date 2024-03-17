İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba atarak, hastane, okul, cami ve kilise dahil çok sayıda sivil yerleşim yerini yıktığı " Gazze'nin onarımının maliyetinin kendi sorunu olmadığını" belirtti.
Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip eden İsrail, cami ve kilise gibi sivil yapıları da vurarak Gazze'deki yıkımına devam ediyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 29 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenledi.
Buna göre, İsrail saldırılarında 70 bin konutu tamamen yıkarken toplamda ise 290 bin konutu oturulamaz hale getirdi. Saldırılarda 160 hükümet tesisi,100 okul ve üniversite yıkıldı, 305 okul ve üniversite ise zarar gördü.
İsrail ordusu Gazze'de 211'ini tümüyle yıkarak 281 camiye zarar verdi ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden oldu. Gazze'de 154 sağlık kuruluşunu hedef alarak çok sayıda hastaneyi hizmet dışı bırakan İsrail, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı da yıktı.
Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve abluka altındaki Filistinlilerin Gazze'den çıkartılmasını da savunan Maliye Bakanı Smotrich ise ülkesinin yol açtığı yıkımın sorumluluğunu üstlenmedi.
İsrail ordu radyosuna konuşan Smotrich, Arap ülkelerinden Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin maddi destek sözü olup olmadığı sorusuna ilişkin, "Gazze'nin onarımının maliyeti benim sorunum değil." yanıtını verdi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Maliye Bakanı: Gazze'nin onarımı benim sorunum değil - Son Dakika
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