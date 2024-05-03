İsrail Maliye Bakanı Gazze\'ye kara saldırısı çağrısı yaptı

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a "hemen ve tam güçle" kara saldırısı başlatılması çağrısı yaptı.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın esir takası için Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması şartını "hile" şeklinde niteleyen Smotrich, "Buna imza atarak ya da göz yumarak bunu kabul eden herhangi bir İsrail lideri, İsrail vatandaşlarının güvenliğini bilerek ihmal ettiği için sonsuza kadar hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı yok edene kadar şimdi hemen tam güçle Refah" ifadeleriyle de Smotrich, Refah'a kara saldırısına başlatılması çağrısında bulundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.