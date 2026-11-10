İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Gazze imarını Hamas'ın silahsızlanmasına bağladı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığındaki Barış Kurulu'nun İsrail'e Gazze'ye ilişkin taahhütlerini yerine getirme çağrısına karşı çıkarak, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nin yeniden imarına izin verilmeyeceğini savundu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Gazze Şeridi'nin yeniden imarına Hamas tamamen silahsızlandırılmadan başlanmayacağını iddia etti.

Gazze halkının yaşadığı sıkıntılardan yalnızca Hamas'ın sorumlu olduğunu öne süren Smotrich, İsrail'in tutumunun açık ve değişmez olduğunu ileri sürdü.

Smotrich, Gazze'nin tamamen silahsızlandırılmış bir bölgeye dönüştürülmesi gerektiğini ve bölgenin bundan sonra İsrail için tehdit oluşturmayacağını savundu.

Gazze Barış Kurulu, bölgede yaşanan şiddetli sel felaketi ve yaklaşan kış koşullarına ilişkin "acil durum" uyarısında bulunarak İsrail'i gerekli yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırmıştı.

"İsrail hükümetine, kışa hazırlık ve insani yardım malzemelerinin girişine izin vermek için derhal harekete geçmeleri ve taahhütlerini tam olarak yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanan kurul, İsrail'in bugüne kadarki adımlarının ise "hala yetersiz" olduğunu belirtmişti.

Hamas da Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'ndeki sel felaketinin nedenlerine ilişkin "çarpıtılmış bir anlatı" sunduğunu savunarak konseyin ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasını engelleyen ve yardımların girişini kısıtlayan İsrail'in sorumluluğunu görmezden geldiğini dile getirmişti.

Gazze'de 70 bin çadır su altında kaldı

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı su altında kaldı.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği, içinde veya çevresinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını söylemişti.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

Hamas ile silahların bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.