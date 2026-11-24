İsrail Meclis Başkanı seçilen Matan Kahana, Avrupa ülkelerini "yaptırım ve tehdit dilini" bırakarak İsrail ile yeni bir sayfa açmaya çağırdı.

İsrail Meclisi'nde 10 Kasım'da yapılan oturumda muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oylarıyla başkan seçilen Kahana, bazı Avrupa ülkelerinden gelen parlamento heyetlerini ağırladı.

Kahana, "İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açabilmemiz için Avrupa'nın İsrail'e yönelik yaptırım ve tehdit dilini terk etmesi gerekiyor." dedi.

Avrupa'daki bazı çevrelerin, düşmanlarıyla mücadele ettiği bir dönemde İsrail'e zarar vermenin yollarını aradığını ileri süren Kahana, "Geçmişteki hatalara dönmemiz ve düşmanlarımızın bize yönelttiği tehditleri küçümsememiz söz konusu olamaz." ifadeleriyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı.

Meclis Başkanlığı döneminde Avrupa Parlamentosu ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Kahana, "Ortak yönlerimiz çok fazla." diye konuştu.

İsrail'de muhalefet blokunun ortak adayı Kahana, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun desteklediği Ofir Katz'ı geride bırakarak Meclis Başkanı seçilmişti.