İsrail Meclisi Feshedildi, Erken Seçim Yolunda

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısı genel kurulda oy birliğiyle kabul edilerek ilk oylamada geçti.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, iktidar koalisyonunun parlamentoyu feshetmeye yönelik kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan ilk okumada kabul edilerek, 27 Ekim'de yapılması gereken seçim tarihini biraz daha öne çekme sürecini hızlandırdı.

Tasarıya karşı oy kullanan hiçbir milletvekili olmadı ve oylama 106'ya karşı 0 oyla sonuçlandı.

Fesih tasarısının ilk oylamadan geçmesi, Netanyahu koalisyonunda, Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerle Haredilerin askerlikten muafiyetine dair yasa tasarısı konusunda yaşanan kriz sonrasına denk geldi.

Meclis Düzenleme Komitesi dün sabah fesih tasarısını ilk okuma için onaylamıştı.

Milletvekilleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle komite kesin bir seçim tarihi belirleyemedi. Bunun yerine, fesih tasarısının ilk okumadan geçirilmesi ve kesin tarihin daha sonra, yani tasarı ikinci ve üçüncü okumalara gelmeden önce netleştirilmesi konusunda uzlaşıldı. Komite, seçimleri öne almak için 8 Eylül ile 20 Ekim arasında değişen bir tarih aralığı üzerinde mutabık kaldı.

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz, 8 Eylül ile 20 Ekim arasındaki bu aralığın bağlayıcı olmadığını ve milletvekillerinin istemeleri halinde daha sonra bu aralığın dışında farklı bir tarih de seçebileceklerini belirtti.

Meclis'in feshedilerek erken seçime gidilmesi için gerekli ikinci ve üçüncü oylamanın hangi tarihte yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Seçimler 27 Ekim tarihinden öne alınsa bile ağustos ayında yapılması mümkün değil; çünkü normal şartlarda bir fesih tasarısı onaylandıktan sonra seçimlerin yapılabilmesi için 90 gün geçmesi gerekiyor.

Bu durum, seçimlerin ya eylül başı ya da ekim ortasına çekilebileceği anlamına geliyor.

20 Mayıs'ta koalisyon hükümetinin Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısı ön oylamada kabul edilmişti. 120 sandalyeli İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullanırken, aleyhte veya çekimser oy kullanan milletvekili olmamıştı.

Meclisin feshi seçimleri birkaç hafta öne çekecek

İsrail basınına göre, seçimleri yalnızca birkaç hafta öne çekecek tasarının yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda bugünkü oylamanın dışında iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Koalisyondaki Ultra-Ortodoks partilerin eylül ayı başında bir seçim talep ettiği, Netanyahu'nun ise sağ blokun oylarını riske atacağı gerekçesiyle bu tarihe karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail'de iktidardaki koalisyonu oluşturan Likud, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclis'ten geçmesi halinde üç aydan kısa olmamak kaydıyla beş ay içerisinde erken seçimlere gidilecek.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi de Meclisin feshi için bir tasarı sunmuştu.