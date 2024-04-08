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- İsrail Meclisi önünde binlerce kişiden "ateşkes" protestosu

TEL AVİV - İsrailli esirlerin yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce kişi, İsrail Meclisi'nin (Knesset) önünde düzenledikleri gösteride ateşkes müzakerelerinde anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana devam eden esir protestoları, saldırıların 6. ayı geride kalırken bugün yine gerçekleştirildi. İsrail Meclisi'nin (Knesset) önünde bir araya gelen binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Mısır'da bugün tekrar başlayan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde anlaşmaya varılmasını isteyen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin geri dönmesi için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Öte yandan, İsrail'de N12 News adlı televizyon kanalının yayınladığı bir ankette katılımcıların yüzde 56'sı hükümetin esirleri geri getirmek için yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.