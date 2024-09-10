İsrail Ordusunun Gizlediği Esir Ölümü İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusunun Gizlediği Esir Ölümü İddiası

İsrail medyası, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 9 ay önce İsrailli 3 esiri öldürdüğünü ancak bunu kamuoyundan gizlediğini iddia etti. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, esirlerin cesetlerine Aralık 2023'te ulaşıldı ve ölüm nedenleri belirlenemedi. Ordunun olayı bilmesine rağmen üst düzey kişilerin bunu gizlemeyi tercih ettiği belirtildi.

10.09.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail medyası, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yaklaşık 9 ay önce İsrailli 3 esiri öldürdüğünü ancak bunu kamuoyundan gizlediğini iddia etti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin İsrail ordusunun bombardımanı sonucu öldükleri ve Aralık 2023'te cesetlerine ulaşıldığı öne sürüldü.

Söz konusu İsrailli esirlerden ikisinin Ron Sherman ve Nick Beiser isimli askerler, üçüncü esirin ise Elia Toledano isimli vatandaş olduğuna işaret edildi.

Gazze'deki Kuzey Tümeni komutanı Ahmed el-Gandur'un öldürüldüğü saldırıda yanında 3 esirin de olduğunu gösteren patoloji sonuçlarının ocak ayında ailelerine teslim edildiği ancak ordunun, ölüm nedenlerinin boğulma mı yoksa zehirlenme mi olduğunun belirlenemediğini iddia ettiği, ailelerin talebi üzerine yapılan ek incelemeler sonucu esirlerin İsrail saldırısında öldüğünün netleştiği, ağustos ayında da ordudan temsilcilerin, esirlerin ailelerine gidip bu sonuçları ilettiği dile getirildi.

Ordunun olayla ilgili ayrıntıları şubat ayından bu yana bilmesine rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey kişilerin bunu kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği aktarıldı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Kanal 12 Televizyonunun "Halevi'nin gerçeği gizlediği" şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Hagari, ordunun, esirlerin nasıl öldüğüyle ilgili soruşturmayı ilerleyen günlerde tamamlayacağını kaydetti.

İsrail ordusu, 14 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 3 esirin cansız bedenine ulaşıldığını ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aralık, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Gizlediği Esir Ölümü İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:33 İfadesi ortaya çıktı İşte Narin’in amcası Salim Güran’ın yanıt veremediği soru İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 08:17:31. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusunun Gizlediği Esir Ölümü İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement