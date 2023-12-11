TESK Başkanı Palandöken: İsrail ürünlerine başlatılan boykot esnafın cirosunu düşürdü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Palandöken, İsrail menşeli ürünlere yönelik başlatılan boykot nedeniyle esnafın cirosunun düştüğünü söyledi.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, "Ekimden bu yana esnafımızın cirolarında ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Bu dönemde Filistin İsrail savaşından dolayı duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor. Bu da esnafımızın cirosunun düşmesine sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.
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