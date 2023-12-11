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TESK Başkanı Palandöken: İsrail ürünlerine başlatılan boykot esnafın cirosunu düşürdü - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: İsrail ürünlerine başlatılan boykot esnafın cirosunu düşürdü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekim ayından bu yana esnafın cirolarında ciddi düşüşler olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor. Bu da esnafımızın cirosunun düşmesine sebep olmaktadır" dedi.

11.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 17:03
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Palandöken, İsrail menşeli ürünlere yönelik başlatılan boykot nedeniyle esnafın cirosunun düştüğünü söyledi.

"ESNAFIN CİROSU DÜŞÜYOR"

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, "Ekimden bu yana esnafımızın cirolarında ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Bu dönemde Filistin İsrail savaşından dolayı duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor. Bu da esnafımızın cirosunun düşmesine sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: İsrail ürünlerine başlatılan boykot esnafın cirosunu düşürdü
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • Makali Kaplan: Size de tavsiye ederiz diyecem de sizin gemiler bir dursa o da durmuyor sanırım Yanıtla 8 0
  • salih zeki kökel: Olan bizim esnafa oldu. Sanki boykot yapmakla İsrail ekonomisi çökecek. Türkiye’den hala ticari gemiler İsrail’e gidiyor buna ne diyeceksiniz?? Boykot yap ticarete devam. Yanıtla 9 17
  • Mehmet GÜNER: Başkan çok mu üzüldünüz bu duruma Yaşam hep para kazanmakla geçmiyor. Her gece ölen masum insanların ahını almamak için yaşasın İnsanlığın birliği katılmayanlar utansın. Yanıtla 48 2

Bendevi Palandöken, Türkiye, İsrail, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: İsrail ürünlerine başlatılan boykot esnafın cirosunu düşürdü - Son Dakika
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