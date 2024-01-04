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İsrail Milletvekili, Filistin köylerinin yerine yasa dışı yerleşim birimleri kurulmasını istedi - Son Dakika
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İsrail Milletvekili, Filistin köylerinin yerine yasa dışı yerleşim birimleri kurulmasını istedi

İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, hükümete Gazze'de İsrail güçlerinin saldırılarında yıkılan Filistin köylerine yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurması çağrısı yaptı. Sukkot, İsrail hükümetine Gazze'nin işgal edilmesi ve bölgedeki evlerin yıkılarak büyük yerleşim birimleri yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Milletvekili, Filistin köylerinin yerine yasa dışı yerleşim birimleri kurulmasını istedi
04.01.2024 - 14:07,
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İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, hükümete Gazze'de İsrail güçlerinin saldırılarında yıkılan Filistin köylerine yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurması çağrısı yaptı.

İsrail Parlamentosu (Knesset) üyesi Sukkot, Channel 12'ye dün verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıktığı Filistin köylerine Yahudi yerleşim birimleri kurarak "mesaj vermesi" gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı meclis üyesi ayrıca, 2 Ocak'ta, X hesabından parlamento komitesi oturumunda yaptığı konuşmanın kesitini paylaştı.

Sukkot, İsrail hükümetine Gazze'nin işgal ve ilhak edilmesi, bölgedeki bütün evlerin yıkılarak büyük yerleşim birimleri yapılması çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı milletvekili, Filistinlilerin toprağı olan Gazze'den bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine arsa dağıtılmasını istedi.

Gazze'deki meşhur Filistin Meydanı'nın isminin değiştirilmesini öneren Sukkot, "Filistin Meydanı bile İsrail kahramanlığının meydanı haline gelmeli." ifadesini kullandı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadesini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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