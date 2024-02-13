İsrail, Mısır'a heyet göndererek esir takası müzakerelerine devam edecek - Son Dakika
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İsrail, Mısır'a heyet göndererek esir takası müzakerelerine devam edecek

İsrail, Mısır\'a heyet göndererek esir takası müzakerelerine devam edecek

İsrail'in bugün yapılması beklenen esir takası müzakereleri için Mısır'a bir heyet göndereceği belirtildi. Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin Kahire'de devam edeceği ve heyette Mossad'ın Başkanı David Barnea ile Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın yer alacağı ifade edildi. İsrail'in ABD'den gelen baskılar nedeniyle Kahire'ye heyet gönderdiği bildirildi. Hamas'ın önerdiği esir takası mutabakatını reddeden İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden tarafından teşvik edildiği aktarıldı.

13.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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İsrail'in bugün yapılması beklenen esir takası müzakereleri için Mısır'a bir heyet göndereceği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası yapılması için yürütülen dolaylı müzakerelere bugün Kahire'de devam edileceği kaydedildi.

Kahire'deki müzakerelere katılacak heyette Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da yer aldığı ifade edildi.

Yerel basın, Hamas'ın önerdiği esir takası mutabakatını reddeden İsrail'in ABD'den gelen baskılar nedeniyle Kahire'ye heyet gönderdiğini yazdı. Söz konusu haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu müzakereler için Kahire'ye bir heyet göndermesi konusunda "teşvik ettiği" aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmeye Barnea ve Bar'ın yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katılmıştı.

Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.

Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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