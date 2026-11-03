İsrail muhalefeti Eisenkot'a hükümet kurma ve Meclis Başkanını değiştirme kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail muhalefeti Eisenkot'a hükümet kurma ve Meclis Başkanını değiştirme kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de muhalefet liderleri Meclis Başkanının değiştirilmesi ve Gadi Eisenkot'un hükümet kurmasına destek kararı aldı. Bennett acil hareket çağrısı yaparken hükümetin niteliği, Meclis Başkanının kim olacağı ve Filistinli partilerin desteğinde anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

İsrail'de bir araya gelen muhalefet liderlerinin toplantısından ilk olarak Meclis Başkanını değiştirme ve Yashar Partisi Gadi Eisenkot'u hükümet kurma konusunda destekleme kararı çıktı.

Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kaybedecek vakitleri olmadığını ve acil harekete geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Bennett, "Mümkün olan en kısa sürede Meclis Başkanlığını ele geçirmeli ve hükümet kurma yetkisini almalıyız." ifadesini kullandı.

"Ulusal yenilenme odaklı bir Siyonist hükümet kurma" vurgusu yapan Bennett, Birlikte Listesi'nin tamamının Eisenkot'un bir an önce hükümet kurmasına yardımcı olmak için tüm gücüyle seferber olacağını aktardı.

Muhalefet liderleri arasında anlaşmazlık

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Yashar Partisi lideri Eisenkot, eski başbakanlar Bennett ile Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan arasındaki görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü aktardı.

Haberde, tüm partilerin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesini önereceği belirtilirken buna karşın bir sonraki hükümetin niteliği konusunda keskin bir anlaşmazlık olduğu ileri sürüldü.

Anlaşmazlıklardan birinin kimin Meclis Başkanı olacağı konusunda ortaya çıktığı belirtilen haberde, muhalefet liderlerinin hafta başında, İsrail Meclisindeki yemin töreninden önce isim konusunu netleştirecekleri iddia edildi.

Haberde, diğer önemli anlaşmazlığın ise İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğinin alınıp alınmayacağı konusu olduğuna işaret edildi.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
Meclis BaşkanıPolitikaHükümetİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:34:17. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail muhalefeti Eisenkot'a hükümet kurma ve Meclis Başkanını değiştirme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android