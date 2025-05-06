İsrail, Nablus'ta Esir Taksisiyle Serbest Kalanı Gözaltına Aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a düzenlediği baskında ocak ayındaki esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus'un Rafidya Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Filistinli Vail el-Cağub, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerinde 24 yıl tutulan Cağub, Ocak 2025'te İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir takası kapsamında serbest kaldıktan sonra İsrail ordusunun yeniden gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 9'a çıktığını söyledi.

Serahine, söz konusu 9 Filistinliden 4'ünün hala İsrail hapishanesinde tutulduğunu belirtti.

Esir takası kapsamında serbest kalanların gözaltına alınmasına tepki gösteren Serahine, "İsrail'in tüm anlaşmaları ihlal ettiğini" vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.