İsrail, Nablus'ta Restorana Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Nablus'ta Restorana Saldırdı

05.07.2026 10:07
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İsrailliler, Nablus'ta Filistinli bir restoranı ateşe verdi. Maddi hasar 300 bin dolar.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordu koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus kentinde Filistinliye ait bir restoranı ateşe verdiği bildirildi.

Lubban eş-Şarkiyye Köy Konseyi Başkanı ve restoranın sahibi Yakub Uveys, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin, Nablus'un güneyindeki Lubban eş-Şarkiyye ile Umuriyye beldeleri yakınlarında, Ez-Zeytune Üniversitesi civarında bulunan restorana baskın düzenlediğini belirtti.

Uveys, saldırganların restoranın kapılarını kırdıktan sonra içeride bulunan bir miktar parayı çaldığını, ardından da İsrail ordusunun koruması altında binayı ateşe verdiğini söyledi.

Saldırıda restoranın tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Uveys, üniversite öğrencilerine hizmet veren işletmede yaklaşık 1 milyon şekel (yaklaşık 300 bin dolar) maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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