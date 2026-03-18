İsrail Nebatiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Nebatiye bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 11 sivil savunma personelinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye'de bir binayı hedef aldı.

Saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Sivil Savunma Merkezinde bulunan 11 sivil savunma görevlisi yaralandı. Saldırının hedefi olan bina ve çevresindeki araçlar ciddi hasar gördü.

Açıklamada, saldırılara rağmen ekiplerin görevlerini sürdürdüğü aktarıldı.