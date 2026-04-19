İsrail Nüfusu 10,2 Milyona Ulaştı

19.04.2026 18:59
İsrail'de nüfusun 10 milyon 244 bine ulaştığı ve ülkedeki Arapların toplam nüfusun yüzde 21'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu 1948'de yaşanan Filistin işgalinin yıl dönümü olan 78. "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ülkedeki nüfus 10 milyon 244 bin kişiye ulaştı; bunun 7,79 milyonu (yüzde 76) Yahudilerden veya "diğer" olarak tanımlananlardan (Arap olmayan Hristiyanlar ve herhangi bir dini sınıflandırmaya dahil olmayanlar) oluşuyor.

Ayrıca nüfusun 2 milyon 157 binini ( yüzde 21,1) Araplar, 296 binini ise (yüzde 2,9) yabancılar oluşturuyor.

Nisan 2025'ten bu yana İsrail'in nüfusu 146 bin kişi artarak yüzde 1,4 büyüdü. Söz konusu artışın 110 binini (yüzde 1,1) İsrailliler, yaklaşık 36 binini ise yabancı nüfus gerçekleştirdi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu ayrıca bu dönemde yaklaşık 177 bin bebeğin doğduğunu, 21 bin göçmenin ülkeye geldiğini ve yaklaşık 48 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yurt dışında ikamet eden İsraillilerin sayısı yaklaşık 45 bin olurken, aile birleşimi kapsamında 5 bin kişinin ülkeye giriş yaptığı ifade edildi.

Veriler, İsrail'in kuruluşundan bu yana nüfusun 12,5 kat artarak 806 binden 10 milyon 244 bine yükseldiğini gösterdi.

Ayrıca nüfusun yaklaşık yüzde 27'sinin 0-14 yaş arası çocuklardan, yaklaşık yüzde 13'ünün ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.

Kuruluştan bu yana İsrail'e 3,5 milyondan fazla göçmenin geldiği, bunların yaklaşık 1,68 milyonunun (yüzde 47,8) 1990 yılından sonra ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Aynı verilere göre dünyadaki Yahudi nüfusu 15,8 milyon civarında olup, bunların 7 milyondan fazlası (yaklaşık yüzde 45) İsrail'de yaşıyor.

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
