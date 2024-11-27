İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Camiyi Vurdu - Son Dakika
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İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Camiyi Vurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki el-Kassam Merkez Camisi'ne düzenlediği saldırıda büyük hasar bıraktı.

27.11.2024 00:17
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan el-Kassam Merkez Camisi'ni hedef alarak büyük ölçüde yıkımına sebep oldu.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Kassam Merkez Camisi'ne en az 3 füzeyle saldırı düzenlediğini söyledi.

İsrail saldırısında caminin büyük ölçüde yıkıldığını aktaran görgü tanıkları, caminin minarelerinin şiddetli saldırıya rağmen yıkılmadığını belirtti.

Tanıklar, caminin çevresindeki evlerin de patlamadan zarar gördüğünü paylaştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 815 camiyi tamamen yıktı.

İsrail saldırılarında kısmi olarak yıkılan 151 caminin de yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli öldü, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 805 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Camiyi Vurdu - Son Dakika

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