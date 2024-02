İsrail, On Binlerce Silah Satın Alma Kararı Aldı

Güncel

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

İSRAİL ON BİNLERCE SİLAH ALIMI YAPACAK

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

BU ZAMANA KADAR Kİ EN BÜYÜK İHALE

Silahlı Kuvvetler Planlama Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek milyonlarca şekellik ihalenin, Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerden silah satın almak için gerçekleştirdiği en büyük ihale olduğu vurgulandı. İhalenin, İsrail ordusunun silah stokunu yenileme ve artırma gereksinimi doğrultusunda açılacağına değinilen açıklamada, ABD'den de silah alımının devam edeceği aktarıldı.

İSRAİL'E EN BÜYÜK ASKERİ DESTEK ABD'DEN

İsrail, ABD'den büyük askeri destek alıyor. ABD Başkanı Joed Biden, Aralık 2023'te Yahudi bayramı Hanuka vesilesiyle Beyaz Saray'da düzenlenen kutlama sırasında, "İsrail, Hamas'tan kurtuluncaya kadar Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunmayı sürdüreceklerini" söylemişti.

İSRAİL GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.