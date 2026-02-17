İsrail Ordu Baskınlarında 5 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordu Baskınlarında 5 Filistinli Gözaltına Alındı

17.02.2026 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine akşam saatlerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, baskınların adresi Cenin, Ramallah, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı, Eriha ve El-Bire kentleri oldu.

İsrail askerleri Cenin'in doğusundaki Fakua köyünü basarak bir evin çatısında mevzilendi.

Cenin'deki El-Anber Caddesi'nde ise İsrail ordusuna ait askeri bir araç, içinde 2 kişinin bulunduğu bir taksiye çarptı. Aracın içinde hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyündeki baskında ise evlere doğru yoğun bir şekilde ses bombası ve zehirli gaz attı.

Yine Ramallah'ın Deyr Cerir köyüne düzenlenen baskında da İsrail güçleri Filistinli bir genci ağır şekilde darbetti.

Kalandiya Mülteci Kampı'na bağlı El-Kesarat Mahallesi'ndeki baskında da İsrail güçleri Filistinlilere ses ve zehirli gaz bombaları attı.

Eriha'nın güneyindeki Akabeti Cebr Mülteci Kampı'nda 4, El-Bire'de ise 1 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordu Baskınlarında 5 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika

50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 02:43:36. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordu Baskınlarında 5 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.