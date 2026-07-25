İsrail Ordu'sundan Nablus'ta Bitki Örtüsüne Kaldırma Emri

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus vilayetine bağlı topraklardan yaklaşık 69 dönümlük alandaki bitki örtüsünün kaldırılması yönünde 3 askeri emir yayımladı.

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin yayımladığı emir hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "güvenlik önlemleri alma" gerekçesiyle İsrail ordusunun, Nablus'a bağlı Salim, Burin ve Madama köylerinin topraklarındaki bitki örtüsünün kaldırılması ve zeytin ağaçlarının sökülmesi yönünde 3 emir yayımladığı belirtildi.

Bitki örtüsünün yok edilmesi emrinin verildiği bölgelerin yaklaşık 69 dönüm olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "İşgal güçlerinin, zorla dayatılan bir duruma kılıf bulduğu" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla gerilimin tırmandığı Nablus'a bağlı bölgeler için bitki örtüsünü yok etme kararı alması dikkati çekiyor.

Heyetten daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, Gazze'ye yönelik soykırımın başından bu yana geçen 1000 günde, Batı Şeria'da yaklaşık 45 bin ağacın kesildiği veya zarar gördüğü bilgisi verilmişti.

Nablus'ta gerilimin tırmanması

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün, Nablus'ta 4 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından, "Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması" talimatını vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.