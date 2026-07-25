İsrail Ordu'sundan Nablus'ta Bitki Örtüsüne Kaldırma Emri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordu'sundan Nablus'ta Bitki Örtüsüne Kaldırma Emri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Nablus'ta güvenlik gerekçesiyle 69 dönümlük alanda bitki örtüsünü kaldırma emri verdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus vilayetine bağlı topraklardan yaklaşık 69 dönümlük alandaki bitki örtüsünün kaldırılması yönünde 3 askeri emir yayımladı.

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin yayımladığı emir hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "güvenlik önlemleri alma" gerekçesiyle İsrail ordusunun, Nablus'a bağlı Salim, Burin ve Madama köylerinin topraklarındaki bitki örtüsünün kaldırılması ve zeytin ağaçlarının sökülmesi yönünde 3 emir yayımladığı belirtildi.

Bitki örtüsünün yok edilmesi emrinin verildiği bölgelerin yaklaşık 69 dönüm olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "İşgal güçlerinin, zorla dayatılan bir duruma kılıf bulduğu" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla gerilimin tırmandığı Nablus'a bağlı bölgeler için bitki örtüsünü yok etme kararı alması dikkati çekiyor.

Heyetten daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, Gazze'ye yönelik soykırımın başından bu yana geçen 1000 günde, Batı Şeria'da yaklaşık 45 bin ağacın kesildiği veya zarar gördüğü bilgisi verilmişti.

Nablus'ta gerilimin tırmanması

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün, Nablus'ta 4 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından, "Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması" talimatını vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordu'sundan Nablus'ta Bitki Örtüsüne Kaldırma Emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar
Güney Kıbrıs’ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı’dan yardım çağrısı Güney Kıbrıs'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı'dan yardım çağrısı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:56
İran’da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor
İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 19:48:21. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordu'sundan Nablus'ta Bitki Örtüsüne Kaldırma Emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.