İsrail Ordusu: 25 Asker Yaralı

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İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun verilerine göre, son 24 saatte Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 İsrail askeri yaralandı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 37'sinin durumu ağır olmak üzere 5 bin 43'e çıktı.