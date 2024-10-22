İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 askerinin yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusunun verilerine göre, son 24 saatte Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 İsrail askeri yaralandı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 37'sinin durumu ağır olmak üzere 5 bin 43'e çıktı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu: 25 Asker Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?