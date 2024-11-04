İsrail Ordusu 7 Bin Askere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu 7 Bin Askere İhtiyaç Duyuyor

İsrail ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudilerden 3 bin asker almayı planlıyor. Mevcut asker sayısı yetersiz.

04.11.2024 20:47
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İsrail ordusunun en az 7 bin askere ihtiyacı olduğu ve bunun için Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Haredi) 3 bin kişinin göreve alınabileceği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına devam eden İsrail ordusunun, 7 bin askeri göreve çağırmaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Haberde, "Ordu ağustos ayından beri Haredilerden 3 bin kişiyi askere almaya kadir olduğunu iddia ediyor. Ancak geçen yıl askerlik görevine alınan 13 bin kişi arasında 1200 Haredi vardı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu rakamlarla hedeflerine ulaşmayacağının farkında olduğu vurgulanan haberde, bu nedenle de Haredilerden askere alınacaklarının sayısını artırılması gerektiğine işaret edildi.

Halihazırda ordudaki asker sayısında ciddi bir açığın olduğu aktarılan haberde, Haredilerden askere alınanların sayısı az olduğu gibi diğer kesimlerden de çeşitli sebeplerden dolayı askerlik görevinden muaf tutulanların sayısında artış görüldüğü bilgisine yer verildi.

Son yıllarda askerlik görevine çağrılan İsraillilerin yüzde 33'ünün askerlik şubelerine gitmediği kaydedilen haberde, sağlık ve psikolojik sebeplerden dolayı askerlikten muaf edilenlerin de yüzde 4-8 oranında olduğu ifade edildi.

Ekonomi sitesi "Calcalist" de haberinde, İsrail ordusunun binlerce kişi askerlik görevine çağırmaya ihtiyacı olduğunu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri 780 askerin öldürüldüğü aktarılan haberde, bu dönemde yaklaşık 12 bin askerin yaralandığı ve çoğunun askerliğe geri dönmediğine dikkati çekildi.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı istemiyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu 7 Bin Askere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

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