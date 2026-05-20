İsrail Ordusu 90 Bin Asker Kaçağıyla Karşı Karşıya

20.05.2026 12:25
Tuğgeneral Tayeb, İsrail ordusunun 90 bin asker kaçağı ve personel açığı ile mücadele ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunda askere alımlardan sorumlu Tuğgeneral Shay Tayeb, ordunun çok cepheli çatışmaların ortasında 90 bin asker kaçağı ve personel açığıyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Times of Israel gazetesindeki habere göre, İsrail ordusu Planlama ve Personel Yönetimi Bölümü Başkanı Tayeb, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi'ne ordunun personel durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tayeb, Ocak 2027'de 30 aylık kısaltılmış zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan ilk asker grubunun terhis edilmesiyle birlikte, ordunun insan gücü açığının gelecek aylarda ciddi şekilde büyümesinin beklendiğini söyledi.

Ekim 2023'ten önce ordudaki Ultra-Ortodoks (Haredi) asker sayısının 700 olduğuna ve şu anda bunun 2 bin 800'e yükseldiğine işaret eden Tayeb, buna karşın eksik asker sayısının yakın zamanda 12 binden 17 bine yükseleceğini belirtti.

Tayeb, "Şu anda resmi olarak asker kaçağı olarak sınıflandırılan yaklaşık 32 bin kişi bulunuyor. Ayrıca, askere çağrıldığı halde teslim olmayanlara gönderilen 'Order 12' belgesini almış 50 binden fazla kişi daha mevcut." dedi.

"Çok yakında 80-90 bin civarında asker kaçağı sayısına ulaşacağız." diyen Tayeb, ordunun şu anda askere alınan Haredi sayısının iki katını bünyesine katmaya hazır olduğunu kaydetti.

Tayeb'in açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmadığına dair tartışmaların ortasında geldi.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi'nin dini lideri Haham Dov Lando, Netanyahu'nun Yeşiva öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmadığını belirtmiş, partisinin milletvekillerine mektup yazarak Meclisin feshedilmesi için harekete geçmeleri yönünde talimat vermişti.

Aralık 2025'te parlamento komitesine hitap eden Tayeb, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasıyla ilgili yasal düzenlemenin ordunun personel açığını çözmekte yetersiz kaldığını söylemişti. Ocak 2026'da ise Tayeb, milletvekillerine, tüm asker kaçaklarının yüzde 80'e yakınını Ultra-Ortodoksların oluşturduğunu aktarmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 26 Mart 2026'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." demişti.

Zamir, erkekler için zorunlu askeri hizmet süresinin Ağustos 2024'te 30 aya düşürülmesinin ardından, bu sürenin yeniden 36 aya çıkarılması konusunda hükümete defalarca çağrıda bulunmuştu. Ancak hükümet şu ana kadar bu adımı onaylamayı reddetti.

Kaynak: AA

