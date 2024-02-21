İsrail Ordusu Askeri Savcısı, Gazze\'deki Askerlerin Suç İşlediğini Belirtti

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İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, askerlerin Gazze Şeridi'ndeki bazı uygulamalarının, suç niteliği taşıdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yerushalmi, "Savaşın başlangıcından bu yana ordu, gücünü genel olarak yüksek profesyonellik ve hukuka uygun olarak kullanıyor. Ancak İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin değerleriyle bağdaşmayan, talimatlara aykırı, kabul edilemez olaylar da yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bu eylemlerden bazılarının "suç niteliği taşıdığını ve yetkili makamların bunları soruşturmaya başladığını" ifade eden Yerushalmi, İsrail ordusunun değer ve emirlerine aykırı uygunsuz davranışlar gözlemlediklerini, bunlar arasında uygunsuz ifadelerde bulunmak ve haksız güç kullanımının olduğunu aktardı.

Bazı İsrail askerlerinin "(Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait) özel mülklerin herhangi bir operasyonel amaç olmaksızın kullanılması veya ortadan kaldırılmasını içeren yağmalamalar gerçekleştirdiğine ve sivil mülklerin emirlere aykırı olarak imha edildiğine dikkat çeken Yerushalmi, icra makamlarının soruşturmasını gerektiren vakalar olduğunu ve askeri savcılığın, olaylara karışanlar hakkında alınacak tedbirlere karar vereceğini kaydetti.

Yerushalmi, ordu komutanlarına da "bu tür vakaların önlenmesi için açıklayıcı tedbirler alınması ve rapor edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden ay başında yapılan açıklamada, "İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırım savaşında 3 bin konutu yaktı." denilmişti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin 1 Şubat tarihli haberinde, İsrail askerlerinin saldırılarında Filistinlilere ait yüzlerce evin onarılamaz bir şekilde hasar gördüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunda görevli komutanların, askerlere 7 Ekim'den bu yana saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri "yasal onay almaksızın" yakma emri verdiği bildirilmişti.