İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de yaralı 2 Filistinlinin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de yaralı 2 Filistinlinin ölümüne yol açtı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerden biri tıp fakültesi öğrencisiydi; Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesten bu yana 1602 kişinin öldüğünü, 5 bin 794 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan, biri tıp fakültesi öğrencisi olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun geçen ay Gazze kentindeki İslam Üniversitesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda yaralanan Sare Ebu Ciyab isimli tıp fakültesi öğrencisinin, hayatını kaybettiğini aktardı.

Ebu Ciyab'ın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'na birkaç gün önce düzenlenen saldırıda yaralanan Nebil Hamed'in de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara ateş açtığı aktarıldı.

Saldırılardaki can kaybı ya da yaralanma hakkında bilgi paylaşılmadı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA
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