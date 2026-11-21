İsrail ordusunun, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri ağır 7 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamplara İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail tanklarından yerinden edilenlerin çadırlarına yoğun ateş açılması sonucu bir kadın ile bir çocuk yaralandı.

Mevasi'nin güneyine İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen bombardımanda biri ağır 3 Filistinli yaralandı.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1662 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 7 kişi yaralandı.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar maliyetinin, BM verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.